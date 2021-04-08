Trakya'da nisanda kar yağdı
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Trakya'da nisanda kar yağdı

Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Trakya'da nisanda kar yağdı

Kırklareli ve Edirne'nin yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kırklareli ve Edirne'nin yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kırklareli'nin Kofçaz ve Demirköy ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda sabah saatlerinde başlayan yağış, tipi şeklinde devam ediyor.

Kofçaz ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan yağış nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

İl Özel İdaresi ile Karayolları ekipleri, kar yağışının olduğu bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü bölgede, kar yağışının gün boyu aralıklarla süreceği tahmin ediliyor.

Kofçaz ilçesine bağlı Kocayazı Köyü Muhtarı Sercan Koç, AA muhabirine, nisanda yağan karın kendilerini sevindirdiğini söyledi.

Bölgede özellikle kışın ulaşımda güçlük yaşandığını anlatan Koç, "Bizim buralarda en son 1996-1997 yıllarının nisan ayında kar yağmıştı. Uzun yıllar sonra bu şekilde kar yağması bizleri şaşırttı. Bizim burada kar bereket demek." dedi.

Kent merkezinde yaşayan Kadir Baykul ise kar yağışını görmek amacıyla köye geldiğini belirterek, "Uzun yıllardır nisanda böyle kar yağmamıştı. Ender bir durum oldu. Dünyada düzen değişiyor, hava şartları da değişiyor." ifade etti.

Edirne'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar nedeniyle Lalapaşa ilçesine bağlı Hamzabeyli köyü beyaza büründü.

Köy sakinlerinden Zeynep Uçar, kar yağışının sevincini yaşadıklarını belirtti.

Geçmiş yıllarda da nisan ayında kar yağdığını anlatan Uçar, "Bereket yağıyor köyümüze. Biz çiftçiyiz, kar yağmazsa biz açız." dedi.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde başlayan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

Vatandaşlar kar yağışını cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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