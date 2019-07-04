Trakya'da Nisan ayı ihracatı 100 milyon doları geçti

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Trakya bölgesi Nisan ayı ekonomi verilerini değerlendirdi.

Trakya bölgesi Nisan ayı ekonomi verileri hakkında açıklamalarda bulunan Genel Sekreter Şahin şunları söyledi:

"Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından yayınlanan Nisan ihracat rakamlarına baktığımızda Tekirdağ Nisan ayında 86,4 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek bölge illeri arasında en yüksek ihracatı yapan il olmuştur. 2019 yılı ile 2018 yılı Nisan dönemi karşılaştırıldığında, Tekirdağ'ın ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık 15,6 milyon dolar artmıştır. Aynı dönemde Kırklareli ili ihracatında ise bir önceki yıla göre 4,5 milyon dolarlık artış meydana gelmiştir. Edirne 2019 yılı Nisan ayında 4,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmiş, bir önceki yılın Ocak-Nisan dönemine göre ihracatında 0,6 milyon dolarlık bir azalma olmuştur. Üç ilimizin Nisan ayında yaptığı toplam ihracat 100 milyon doları geçmiştir."

Kırklareli Nisan ayında en çok ihracatı Angola'ya gerçekleştirdi

Bölge illerin ihracat yaptığı ülkeler hakkında da bilgi veren Şahin, "2019 Nisan ayı itibariyle Edirne ilinin en çok ihracat yaptığı ülkenin Bulgaristan olduğunu görüyoruz. Bulgaristan'ı, Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova ve Angola takip etmiştir. Kırklareli ilinin 2019 yılı Nisan ayı itibariyle en çok ihracat yaptığı ülke ise Angola olmuştur. Angola'yı İtalya, Yemen, Almanya ve Hollanda takip etmiştir. Tekirdağ'ın 2019 Nisan ayında en çok ihracat gerçekleştirdiği ülke ise Almanya olmuştur. Tekirdağ'ın en çok ihracat gerçekleştirdiği ülkelerin profiline bakıldığında bu ülkelerin Avrupa ülkeleri olduğu dikkat çekmektedir" dedi.

Tekirdağ'da Nisan ayında 47 şirket kuruldu

Bölgede Nisan ayı içerisinde kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini belirten Şahin, "Tekirdağ'da 47, Kırklareli'de 9, Edirne'de ise 8 şirket kuruldu; Tekirdağ'da 3, Kırklareli'de 1 ve Edirne'de 1 şirketin kapandığını görüyoruz" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA