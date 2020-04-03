Trakya'da mart ayı TÜFE oranları açıklandı
Edirne, Tekirdağ, Kırklareli'nde Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) aylık yüzde 0,47 arttığı bildirildi.
03.04.2020 12:44 | Son Güncelleme: 03.04.2020 12:44
Edirne, Tekirdağ, Kırklareli'nde Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) aylık yüzde 0,47 arttığı bildirildi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Edirne Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Türkiye'de TÜFE'nin aylık yüzde 0,57 artarken, yıllık bazda 11,86 olduğu belirtildi.
Açıklamada Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nin dahil olduğu bölgede TÜFE'nin aylık yüzde 0,47 arttığı kaydedildi.
Kaynak: AA