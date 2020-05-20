Trakya'da "lahana güvesi" kanolaya zarar veriyor
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Trakya'da "lahana güvesi" kanolaya zarar veriyor

Trakya'da "lahana güvesi", tarlaları sarıya boyayan kanolaya zarar veriyor.

Trakya'da
20.05.2020 16:52 | Son Güncelleme: 20.05.2020 17:26

Trakya'da "lahana güvesi", tarlaları sarıya boyayan kanolaya zarar veriyor.

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde kanola ekili bazı alanlarda görülen "lahana güvesi" zararlısı, bitkinin yaprak ve kapsül kısmına zarar veriyor, verim düşüklüğüne neden oluyor.

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zararlının, Lalapaşa ilçesine bağlı Çömlekakpınar ve Sinanköy köylerindeki kanola ekili alanlarda görüldüğünü söyledi.

Lahana güvesi ile ilgili üreticiyi uyardıklarını belirten Bayazıt, "Bu konuyla ilgili çiftçilerimiz bize başvurduğunda Bakanlığımızın önerdiği ilaçları kullanmalarını söylüyoruz. Erken tespit ve ilaçlama yapılırsa verimde düşüşler olmaz. Edirne'de yaklaşık 60 bin dönüm kanola ekimi gerçekleşti, 22 bin ton üretim bekliyoruz." dedi.

Kırklareli

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Funda Eylem Özel ise Tekirdağ'a sınır köylerdeki kanola tarlalarında "lahana güvesi" görülmeye başlandığını söyledi.

Kanola tarlalarının belirli dönemlerde bu zararlıyla karşı karşıya kaldığını ifade eden Özel, üreticileri ekili alanlarını ilaçlama konusunda uyardıklarını bildirdi.

Kırklareli'nde 15 bin dekar kanola ekili alanın bulunduğunu dile getiren Özel, "Ekili kanolalarımızın az bir kısmında tırtıl gözükmeye başladı. Erken aldığımız önlemler ile tırtılların yayılmasını engelledik." diye konuştu.

Tekirdağ

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, bu zararlının daha çok Çorlu taraflarında görüldüğünü ifade etti.

Tırtıl şeklindeki zararlıya karşı gerekli tedbirleri aldıklarını belirten Öcal, "Çiftçilerin talepleri doğrultusunda tarlalarda gerekli incelemeler yapıldı. Tırtıllar daha çok İstanbul'a yakın kesimlerdeki tarlalarda görülüyor. Kanolada ilk defa böyle bir olayla karşılaştık. Gerekli ilaçlamalar yapıldı. Çiftçilerimize yardımcı oluyoruz. İlaçlamaların ardından tırtılların azaldığını görüldü." ifadelerini kullandı.

Çorlu Ziraat Odası Başkanı Ali Topuz da tarlalarda yaptıkları incelemede "lahana güvesi"nin kanola bitkisine aşırı derecede zarar verdiğini belirlediklerini aktardı.

Tarlada yoğun bir tırtıl ve kelebek ile karşılaştıklarını anlatan Topuz, "Bu tırtıllar, kanola bitkisine girerek dibinden ucuna kadar yiyerek kurutuyor. Bunun üzerine Tarım il ve ilçe müdürlüklerimize haber verdik. Çiftçilerimize de mesaj yollayarak bir an evvel tarlalarına girerek kontrollerini ve ilaçlamalarını yapsınlar diye uyardık. Çiftçimiz bu konuda çalışmalar yaptı ama, kanola tarlalarında yüzde 60'a varan büyük zayiatlar verdik." sözlerine yer verdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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