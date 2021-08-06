Trakya'da kuvvetli sağanak uyarısı
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Trakya'da kuvvetli sağanak uyarısı

Trakya'da kuvvetli sağanak uyarısı
Demirören Haber Ajansı / Ali Can Zeray - Haberler | Güncel

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, akşam saatlerinden itibaren Trakya'da kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiği duyuruldu.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, akşam saatlerinden itibaren Trakya'da kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiği duyuruldu. 

İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Trakya bölgesinde bugün akşam saatlerinde kuvvetli sağanak beklendiği açıklandı. Yetkililer, Kırklareli il geneli ile Edirne'nin kuzeyi olan Lalapaşa, Süloğlu ve Havsa ilçelerinde kuvvetli sağanak beklendiğini açıkladı. Tekirdağ'ın kuzeyi, Hayrabolu, Muratlı, Çorlu, Ergene Çerkezköy Kapaklı ve Saray ilçelerinde de kuvvetli sağanak bekleniyor. Meteoroloji yetkilileri, ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı vatandaşın dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.


İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Can Zeray

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