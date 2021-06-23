Trakya'da kuvvetli sağanak etkili oldu
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Trakya'da kuvvetli sağanak etkili oldu

Trakya'da kuvvetli sağanak etkili oldu
Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen - Haberler | Güncel

Kırklareli ve Tekirdağ'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kırklareli ve Tekirdağ'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kırklareli'nde sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Lüleburgaz ve Pınarhisar ilçelerinde de bazı iş yerleri ile evlerin bodrum katlarına su girdi.

Ayrıca Lüleburgaz ilçesinde yağış ve rüzgar nedeniyle Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bazı ağaçlar yola devrildi.

Su birikintileri nedeniyle bazı araçlar da yolda kaldı.

Polis ekipleri, sürücüleri su birikintisi oluşan yollarda dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

Sağanak, Tekirdağ merkez ile Çorlu, Çerkezköy, Süleymanpaşa, Kapaklı ve Saray ilçelerinde de etkili oldu.

Çerkezköy ilçesinde bazı araçlar su birikintileri nedeniyle mahsur kaldı.

Kuvvetli sağanağın yarın da etkili olacağı tahmin ediliyor.

Trakya'da kuvvetli sağanak etkili oldu
Trakya'da kuvvetli sağanak etkili oldu
Trakya'da kuvvetli sağanak etkili oldu
Trakya'da kuvvetli sağanak etkili oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen

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