Trakya'da KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi heyecanı

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (2021-KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin sabah oturumuna (ÖABT) katılan adaylar heyecan yaşadı.