Trakya'da Kovid-19 vakalarındaki artış tedirgin ediyor

Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış sürüyor.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı her 100 bin nüfusa karşılık gelen 6-12 Mart haftalık vaka sayılarına göre, Trakya illerindeki vaka sayısı geçen haftaya göre arttı.

Geçen hafta 180,01 olan vaka sayısı Edirne'de 200,36'ya, Kırklareli'nde 116,94 olan vaka sayısı 137,12'ye, Tekirdağ'da 111,19 olan vaka sayısı 121,64'e yükseldi.

Edirne vaka sayısı en yüksek 10 kent arasında

Tabloya göre "çok yüksek riskli" iller arasında yer alan Edirne vakaların en çok olduğu 10 kent arasında yer alıyor.

Yoğun denetim ve dezenfektasyona rağmen artışın en önemli nedeni ev ziyaretlerinin devam etmesine bağlanıyor. Vaka sayılarının en çok görüldüğü ilçelerden İpsala'da bu doğrultuda Kaymakamlık ev ziyaretlerini yasaklama yoluna gitti.

Vatandaş kurallara uyulmamasından yakınıyor

Edirne'de yaşayan esnaf Altan Okumuş, AA muhabirine, vaka sayılarında artışın iç açıcı olmadığını söyledi.

Pek çok yer kapalıyken alış veriş merkezlerinin açık olmasına anlam veremediğini ifade eden Okumuş, toplum sağlığı için herkesin bilinçli hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Mücella Özcan da tedbirlere daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, "Bir an önce kırmızıdan çıkalım, maviye geçelim. Vaka sayılarımız arttı. İnsanlar tedbir almıyor, lütfen daha fazla dikkat edelim." dedi.

Sadi Zengin ise maske, mesafe ve hijyen tedbirinin salgına karşı kalkan olduğunu ve bunun titizlikle uygulanması gerektiğini anlattı.

Edirne'de vaka sayılarında artış olduğunu dile getiren Zengin, "Serbestlikten kaynaklanıyor artış. Yasaklar var, herkes dışarıda geziyor. Bu şekilde olmaz, dikkat etmemiz gerekiyor hepimizin sağlığı için en doğrusu bu."şeklinde konuştu.

-Kırklareli ve Tekirdağ

Vaka sayısının arttığı Tekirdağ'da ekipler yoğunluğun olduğu cadde ve meydanlar ile sahil kesiminde denetimlerini sürdürüyor.

Buna rağmen vaka sayısında yaşanan artış vatandaşları tedirgin ediyor.

Kent sakinlerinden Kazım Cingü, normalleşme sürecinde vatandaşların rahat davranması nedeniyle vaka sayılarında artış yaşandığını düşündüğünü ifade etti.

Kentte yaşayan herkesin tedbirlere titizlikle uyması gerektiğine işaret eden Cingü, "Normalleşme sürecinde çarşılarda, alışveriş merkezlerinde hareketlilik arttı. Buna bağlı olarak vaka sayısında da artış yaşandı. Ayrıca akraba ziyaretleri de oldu, bununda etkisi var. Sevdiklerimizle daha güzel zaman geçirmek istiyorsak tedbirlere daha da fazla uyumalıyız. Herkesin yapması gereken maske mesafe ve hijyen kurallarına uyuması." dedi.

Kırklarelili Levent Duran, vaka artışlarının önüne geçmek için bir süreliğine tam kapatmaya gidilmesi gerektiğini ileri sürdü.

Vaka artışlarından endişe duyduğunu ifade eden Duran, "Gördüğümüz kadarıyla kimse kurallara uymuyor. Böyle gittiğimiz sürece bu bitmez." dedi.

Esnaf Avni Dalgıç, denetimlerin artırılmasının kurallara uymayan vatandaşlar olduğu sürece bir işe yaramadığını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman