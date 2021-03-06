Trakya'da Kovid-19 vakalarındaki artış devam ediyor

Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artış sürüyor.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı her 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayılarının Edirne'de 180,01, Kırklareli'nde 116,94, Tekirdağ'da 111,19 olduğu bildirildi.

Geçen hafta vaka sayısı Edirne'de 107,43, Kırklareli'nde 94,44, Tekirdağ'da 85,55 olarak belirlenmişti.

"Çok yüksek riskli" iller arasında olan Edirne'de, lokanta, kafe ve restoranlar tedbirler kapsamında kapalı bulunuyor.

Bir önceki tabloya göre Edirne "çok yüksek riskli", Kırklareli ve Tekirdağ "yüksek riskli" kentler arasında yer almıştı.

Trakya'da polis ve jandarma ekiplerinin Kovid-19 denetimleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran