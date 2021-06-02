Trakya'da Kovid-19 vakalarında düşüş devam ediyor

Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları düşmeye devam ediyor.

Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları düşmeye devam ediyor.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı her 100 bin nüfusa karşılık gelen 22-28 Mayıs haftalık vaka sayılarına göre, Trakya illerindeki vaka sayısı azalış eğrisini sürdürüyor.

Geçen hafta 62,54 olan vaka sayısı Edirne'de 29,43'e, Kırklareli'nde 108,64 olan vaka sayısı 78,51'e, Tekirdağ'da 90,84 olan vaka sayısı 58,92'e düştü.

Yüksek vaka sayılarına ev ziyaretlerinin neden olduğu belirlenen Trakya'da, uyarılarla bu tür görüşmelerin önlenmesi, vatandaşların tedbirlere daha sıkı sarılması, aşılama ve tam kapanmanın etkisiyle vaka sayıları nisan ayının ortasından bu yana azalmaya devam ediyor.

"Kademeli normalleşmede kurallara uymaya devam etmeliyiz"

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Yorulmaz, AA muhabirine, kademeli normalleşme döneminde tedbirlere sıkı şekilde uyulması gerektiğini söyledi.

Vaka sayılarındaki düşüşün umut verici olduğunu belirten Yorulmaz, rehavete kapılmadan salgınla mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.

Kurallara uyulması çağrısında bulunan Yorulmaz, "Tümüyle salgın öncesi döneme döndüğümüz anlamına gelmiyor. Kademeli normalleşmede kurallara uymaya devam etmeliyiz. Lütfen bu dönemde de önlemlerimize sıkıca sarılalım. Aksi halde vaka sayılarında artış yaşanması kaçınılmaz olur. Vaka ve ölüm sayılarının artmaması için salgın tedbirlerine sıkı şekilde uymamız gerekiyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar