Trakya'da Kovid-19 vakalarında artış yaşanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Trakya'da Kovid-19 vakalarında artış yaşanıyor

Trakya'da Kovid-19 vakalarında artış yaşanıyor
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış sürüyor.

Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış sürüyor.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı her 100 bin nüfusa karşılık gelen 31 Temmuz-6 Ağustos haftalık vaka sayılarına göre, Trakya illerindeki vaka sayısı 24-30 Temmuz haftasına göre arttı.

Buna göre 159,65 olan vaka sayısı Edirne'de 191,51'e, Kırklareli'nde 94,54 olan vaka sayısı 119,77'ye, Tekirdağ'da 67,90 olan vaka sayısı 93,96'ya yükseldi.

"Aşılama ile bu işin üstesinden gelebiliriz"

Kırklareli İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, AA muhabirine, aşılama çalışmaları ile Kovid-19 salgınındaki vaka sayılarının en az indirilebileceğini söyledi.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Trakya'da da aşılama çalışmalarının başarıyla yürütüldüğünü anlatan Cerit, herkesi aşı olmaya çağırdı.

Sağlık kuruluşlarının yanı sıra mobil aşı ekiplerinin sahada çalışma yürüttüğünü ifade eden Cerit, randevu alanların kısa sürede sıra beklemeden aşılarını olabildiğini belirtti.

Cerit, vaka sayılarının Trakya'da yeniden artmaya başladığını, hastaneye yatış sayılarının ise aşılamayla düştüğünü belirtti.

Koronavirüs son durum ve son dakika koronavirüs haberleri. Koronavirüs tablosu, covid-19 vaka sayıları.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

Türkiye'de 22 bin 261 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 138 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 22 bin 261 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 138 kişi hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı Açıklaması
Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Demir Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Ezgi Mola Onur Akay Süreyya Yalçın Şahan Gökbakar
Spor Lionel Messi Hakan Reçber Rıza Kayaalp Alex Teixeira Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Trakya'da Kovid-19 vakalarında artış yaşanıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 10:14:05. #1.14#

title