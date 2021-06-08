Trakya'da Kovid-19 vakaları düşüyor
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Trakya'da Kovid-19 vakaları düşüyor

Trakya'da Kovid-19 vakaları düşüyor
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları düşmeye devam etti.

Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları düşmeye devam etti.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı her 100 bin nüfusa karşılık gelen 29 Mayıs-4 Haziran haftalık vaka sayılarına göre, Trakya illerindeki vaka sayısı azalış eğrisini sürdürdü.

Geçen hafta 29,43 olan vaka sayısı Edirne'de 13,69'a, Kırklareli'nde 78,51 olan vaka sayısı 50,51'e, Tekirdağ'da 58,92 olan vaka sayısı 49,57'ye düştü.

Edirne, 13,69'luk vakayla Marmara Bölgesi'nde en az vaka görülen il olurken, Türkiye'de de en az vaka görülen 5 ilden biri olarak kayıtlara geçti.

Tekirdağ ve Kırklareli'nde de vaka sayısındaki düşüşün devam ettiği gözlendi.

Yüksek vaka sayılarına ev ziyaretlerinin neden olduğu belirlenen Trakya'da, uyarılarla bu tür görüşmelerin önlenmesi, vatandaşların tedbirlere daha sıkı sarılması, aşılama ve tam kapanmanın etkisiyle vaka sayıları nisan ayının ortasından bu yana azalmaya devam etti.

Vaka sayılarının düştüğü Trakya'da aşılama çalışmaları da başarılı şekilde sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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