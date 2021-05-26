Trakya'da Kovid-19 vaka sayısı azalmaya devam ediyor
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Trakya'da Kovid-19 vaka sayısı azalmaya devam ediyor

Trakya'da Kovid-19 vaka sayısı azalmaya devam ediyor
Anadolu Ajansı / Salih Baran - Haberler | Güncel

Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları düşmeye devam ediyor.

Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları düşmeye devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı, 81 il için 7 günlük her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı verilerine göre, Edirne, risk haritasında geçen hafta geçiş yaptığı turuncu renkte sabit kaldı.

İlde geçen hafta her 100 bin kişide 82,16 olan vaka sayısı 62,54'e geriledi.

Trakya illerinden risk haritasında kırmızı renkte olan tek il Kırklareli'nde geçen hafta her 100 bin kişide 153,43 olan vaka sayısı 108,64'e düştü.

Tekirdağ da risk haritasındaki kategori rengini kırmızıdan turuncuya çekti. Kentte geçen hafta 132,83 olan vaka sayısı 90,84'e geriledi.

Ülke geneli nüfusa oranla vaka sıralamasına göre geçen hafta 9'uncu sıradaki Kırklareli 19'uncu, 24'üncü sıradaki Tekirdağ 34'üncü, 56'ıncı sıradaki Edirne ise 58'inci sırada yer aldı.

Geçen haftaya kıyasla her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı verilerine göre Edirne'de yüzde 23, Kırklareli'nde yüzde 29, Tekirdağ'da ise yüzde 31 oranında vaka düşüşleri gerçekleşti.

Yüksek vaka sayılarına ev ziyaretlerinin neden olduğu belirlenen Trakya'da, uyarılarla bu tür görüşmelerin önlenmesi, vatandaşların tedbirlere daha sıkı sarılması, aşılama ve tam kapanmanın etkisiyle vaka sayıları nisan ayının ortasından bu yana azalma devam ediyor.

Nisan ayından bu yana Trakya'daki vaka sayıları şöyle gerçekleşti:

3-9 Nisan10-16 Nisan17-23 Nisan24-30 Nisan1-7 Mayıs8-14 Mayıs15-21 Mayıs
Edirne577,54590,05536,83340,88204,5382,1662,54
Kırklareli882,13830,44721,80498,89287,23153,43108,64
Tekirdağ619,85747,13772,20489,89318,48132,8390,84
- Aşılamada son durum

Aşılamada ise nüfusuna oranla en çok aşılanan üç il arasında Edirne yer almaya devam etti.

Edirne'de 132 bin 898'i birinci doz, 101 bin 258'i ikinci doz olmak üzere 234 bin 156 doz aşı yapıldı.

Kırklareli'nde 187 bin 865, Tekirdağ'da da 393 bin 598 doz aşı uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Baran

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