Trakya'da Kovid-19 vaka sayısı azalmaya devam ediyor

Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı azalmasına rağmen nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü iller sıralamasında Tekirdağ ve Kırklareli hala üst sıralarda yer alıyor.

Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı azalmasına rağmen nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü iller sıralamasında Tekirdağ ve Kırklareli hala üst sıralarda yer alıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı, 81 il için 7 günlük her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı verilerine göre, Tekirdağ en çok vakanın olduğu iller arasında bulunuyor.

Önceki hafta vaka sayısı sıralamasında Tekirdağ 3'üncü, Kırklareli 4'üncü, Edirne ise 18'inci sıradaydı.

Geçen haftaya göre vaka sayılarında önemli düşüşler görülmesine karşın iller sıralamasında 100 binde 318,48 vakayla Tekirdağ yine 3'üncü sırada yer aldı. 287,723 vakayla Kırklareli 7'inci sıraya, 204,53 vakayla Edirne 31'inci sıraya geriledi.

Vaka sayıları Kırklareli'nde yüzde 42, Edirne'de yüzde 40, Tekirdağ'da ise yüzde 34 azaldı.

Yüksek vaka sayılarına ev ziyaretlerinin neden olduğu belirlenen Trakya'da, uyarılarla bu tür görüşmelerin önlenmesi, vatandaşların tedbirlere daha sıkı sarılması, aşılama ve tam kapanmanın etkisiyle vaka sayıları nisan ayının ortasından bu yana azalıyor.

Aşılamada son durum

Aşılamada ise nüfusuna oranla en çok aşılanan il Edirne oldu.

Edirne'de 121 bin 147'si birinci doz, 90 bin 321'i ikinci doz olmak üzere 211 bin 468 doz aşı yapıldı.

Kırklareli'nde 170 bin 280, Tekirdağ'da da 352 bin 641 doz aşı uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Baran