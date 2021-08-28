Trakya'da Kovid-19 vaka sayılarındaki düşüş devam ediyor
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Trakya'da Kovid-19 vaka sayılarındaki düşüş devam ediyor

Trakya'da Kovid-19 vaka sayılarındaki düşüş devam ediyor
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Sağlık

Aşılama oranının en yüksek olduğu iller arasında bulunan Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki düşüş sürüyor.

Aşılama oranının en yüksek olduğu iller arasında bulunan Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki düşüş sürüyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14-20 Ağustos'ta illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Buna göre, Edirne'de 74,06 olan vaka sayısı 66,46'ya, Kırklareli'nde 56,12'den 53,91'e, Tekirdağ'da 84,82'den 80,85'e düştü.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye geneli aşılama yüzdesinde Edirne 3'üncü, Kırklareli 4'üncü, Tekirdağ da 7'nci sırada yer alıyor.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da aşılama oranı yüzde 85'i geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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