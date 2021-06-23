Trakya'da Kovid-19 vaka sayılarında yeniden düşüş başladı
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Trakya'da Kovid-19 vaka sayılarında yeniden düşüş başladı

Trakya'da Kovid-19 vaka sayılarında yeniden düşüş başladı
Anadolu Ajansı / Salih Baran - Haberler | Güncel

Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları yeniden düşüşe geçti.

Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları yeniden düşüşe geçti.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da geçen hafta vaka sayılarında az da olsa bir yükseliş gerçekleşmişti. Son açıklanan 81 il için 7 günlük her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı verilerine göre 3 kentte de düşüş görüldü.

En az vaka sayısının görüldüğü illerden Edirne, risk haritasında "düşük riskli illeri" simgeleyen "mavi" rengini korudu.

İlde geçen hafta her 100 bin kişide 16,43 olan vaka sayısı 12,51'e geriledi.

Kırklareli ve Tekirdağ'daki durum

"Yüksek riskli iller" (turuncu) kategorisinde yer alan Kırklareli, vaka sayısındaki düşüşle risk haritasında "Orta riskli iller" (sarı) kategorisine geçti. Kırklareli bu hafta vaka sayısı en çok azalan iller arasında yer aldı.

"Orta riskli iller" (sarı) kategorisindeki Tekirdağ'da geçen hafta 49,86 olan vaka sayısı 40,61'e düştü.

Yüksek vaka sayılarına ev ziyaretlerinin neden olduğu belirlenen Trakya'da, uyarılarla bu tür görüşmelerin önlenmesi, vatandaşların tedbirlere daha sıkı sarılması, aşılama ve tam kapanmanın etkisiyle vaka sayıları nisan ayının ortasından geçen haftaya kadar azalma devam ediyordu, geçen hafta bir miktar yükseliş gerçekleşmişti.

Trakya'daki son haftalarda vaka sayıları değişimi şöyle gerçekleşti:

1-7 Mayıs8-14 Mayıs15-21 Mayıs22-28 Mayıs29 Mayıs - 4 Haziran5-11 Haziran12-18 Haziran
Edirne204,5382,1662,5429,4313,6916,4312,51
Kırklareli287,23153,43108,6478,5150,5158,0534,56
Tekirdağ318,38132,8390,8458,9249,5749,8640,61
- Aşılamada son durum

Aşılamada Edirne, nüfusuna oranla en çok doz aşı yapılan il özelliğini koruyor. Kırklareli en çok doz aşı yapılan ilk 10 il arasında, Tekirdağ ise orta sıralarda yer alıyor.

Aşılamanın başladığı tarihten bugüne kadar nüfusunun yarısından fazlasının 1. doz aşı olduğu Edirne'de 331 bin 880, Kırklareli'nde 279 bin 354, Tekirdağ'da ise 626 bin 696 doz aşı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Baran

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