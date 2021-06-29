Trakya'da Kovid-19 vaka sayılarında düşüş devam ediyor
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Trakya'da Kovid-19 vaka sayılarında düşüş devam ediyor

Trakya'da Kovid-19 vaka sayılarında düşüş devam ediyor
Anadolu Ajansı / Salih Baran - Haberler | Güncel

Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarında düşüş devam ediyor.

Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarında düşüş devam ediyor.

Son açıklanan 81 il için 7 günlük her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı verilerine göre 3 kentte de düşüş sürdü.

En az vaka sayısının görüldüğü illerden Edirne, risk haritasında "düşük riskli illeri" simgeleyen "mavi" rengini korudu.

İlde geçen hafta her 100 bin kişide 12,51 olan vaka sayısı 11,28'e geriledi. Edirne en az vaka sayısı olan ilk 5 il arasında yer aldı.

Kırklareli ve Tekirdağ'daki durum

"Orta riskli iller" (sarı) kategorisindeki Kırklareli ve Tekirdağ'da da vaka sayıları düştü.

Kırklareli'nde geçen hafta her 100 bin kişide 34,56 olan vaka sayısı 31,79'a, Tekirdağ'da ise 40,61'den 37,74'e geriledi.

Yüksek vaka sayılarına ev ziyaretlerinin neden olduğu belirlenen Trakya'da, uyarılarla bu tür görüşmelerin önlenmesi, vatandaşların tedbirlere daha sıkı sarılması, aşılama ve tam kapanmanın etkisiyle vaka sayıları nisan ayının ortasından geçen haftaya kadar düşmüş ancak 2 hafta önce bir miktar yükselmişti. Geçen hafta başlayan düşüş, bu hafta da devam etti.

Trakya'da son haftalarda vaka sayıları değişimi şöyle gerçekleşti:

1-7 Mayıs8-14 Mayıs15-21 Mayıs22-28 Mayıs29 Mayıs - 4 Haziran5-11 Haziran12-18 Haziran19-25 Haziran
Edirne204,5382,1662,5429,4313,6916,4312,5111,28
Kırklareli287,23153,43108,6478,5150,5158,0534,5631,79
Tekirdağ318,38132,8390,8458,9249,5749,8640,6137,74
- Aşılamada son durum

Aşılamada Edirne, nüfusuna oranla en çok doz aşı yapılan il özelliğini koruyor. Kırklareli en çok doz aşı yapılan ilk 10 il arasında, Tekirdağ ise orta sıralarda yer alıyor.

Edirne'de nüfusun yüzde 57'si, Kırklareli'nde yüzde 56'sı, Tekirdağ'da yüzde 46'sı birinci doz aşılaması gerçekleşti.

Aşılamanın başladığı tarihten bugüne kadar nüfusunun yarısından fazlasının 1. doz aşı olduğu Edirne'de 358 bin 298, Kırklareli'nde 303 bin 844, Tekirdağ'da ise 712 bin 573 doz aşı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Baran

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