Trakya'da Kovid-19 vaka artışı Kırklareli ve Tekirdağ'da devam etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trakya'da Kovid-19 vaka artışı Kırklareli ve Tekirdağ'da devam etti

Trakya'da Kovid-19 vaka artışı Kırklareli ve Tekirdağ'da devam etti
AA / Salih Baran - Haberler | Güncel

Trakya'da Kovid-19 vaka sayıları, önceki haftanın verilerine göre Kırklareli ve Tekirdağ'da artış gösterdi, Edirne'de düştü.

KIRKLARELİ (AA) - Trakya'da Kovid-19 vaka sayıları, önceki haftanın verilerine göre Kırklareli ve Tekirdağ'da artış gösterdi, Edirne'de düştü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 8-14 Ocak illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Verilere göre, Edirne'de her 100 bin kişide görülen 527,51 'lik vaka sayısı 468,41'e düştü.

Haziran başından itibaren vaka sayısı oldukça düşük seyreden Edirne'de, temmuz ortalarında artış görüldü. Son dönemin en yüksek vaka sayısına 31 Temmuz-6 Ağustos aralığında ulaşılan kentte, vaka sayıları dalgalı seyir gösteriyor. Son zamanlarda yükselen grafik çizen vaka sayıları son verilere göre düşme eğilimi gösterdi.

Kırklareli ve Tekirdağ

En az iki doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfusa oranla ülke genelinde 5. sırada yer alan Kırklareli'nde vakalar, son verilere göre arttı.

Kırklareli'nde, her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 843,43'ten 910,88'e yükseldi.

Tekirdağ'da ise her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 547,61'den 707,54'e çıktı.

Trakya'da son 2 ayda vaka sayısı değişimi şöyle:

30 Ekim-5 Kasım6-12 Kasım13-19 Kasım20-26 Kasım27 Kasım-3 Aralık4-10 Aralık11-17 Aralık18-24 Aralık25-31 Aralık1-7 Ocak8-14 Ocak
Edirne198,64178,64159,16212,13278,59311,95306,80329,11428,44527,51468,41
Kırklareli272,85325,93308,51379,83456,13467,74445,63468,85590,21843,43910,88
Tekirdağ281,85313,95262,61288,1336,43358,63351,32333,00387,12547,61707,54

AA / Salih Baran - Son Dakika Haberleri

Trakya Bölgesi, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title