Trakya'da Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
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Trakya'da Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

14.02.2021 10:09 | Son Güncelleme: 14.02.2021 10:12
Trakya'da Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Trakya'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına riayet ediyor.

Trakya'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına riayet ediyor.

Edirne'de kısıtlama kapsamındaki vatandaşlar dışarı çıkmadı. Sokaklarda izinli olarak işlerine gidenler dışında kimsenin olmadığı görüldü.

Yoğun kar yağışının olduğu kentte trafik ekipleri bazı noktalarda işlerine giderken yolda kalan sürücülere yardım etti. Belediye işçileri de kent merkezindeki cadde ve sokaklarda temizlik yaptı.

Kırklareli'nde kısıtlama kapsamında vatandaşlar zaruri ihtiyaçları dışında evlerinde kaldı. Kentte önceden yoğunluğun yaşandığı Özgürlük ve Demokrasi ile Cumhuriyet meydanları, İstasyon ve Cumhuriyet caddelerinde sakinlik hakim oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı noktalarda zaman zaman denetim gerçekleştiriyor.

Tekirdağ'da da ev ihtiyaçlarını gidermek ve işlerine gitmek için izinli olanlar haricinde cadde ve sokaklarda kimse bulunmuyor.

Kentte normal zamanlarda yoğunluğun olduğu yerlerden Hükümet Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, tarihi Rüstem Paşa Camisi civarı ve sahil şeridi kar yağışının da etkisiyle en sakin günlerini yaşıyor.

Güvenlik güçleri kısıtlama denetimlerini sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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