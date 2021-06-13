Trakya'da, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Trakya'da, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri sürüyor

Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel

Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri devam ediyor.

Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri devam ediyor.

Edirne'de polis ekipleri işlek cadde ve kavşaklarda oluşturdukları denetim noktalarında sürücülerin ve yayaların izin belgelerini kontrol etti.

Kırklareli'nde de Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimler devam ediyor.

Kentte, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı başta olmak üzere birçok noktada denetim gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ana arterlerde oluşturdukları denetim noktalarında durdurulan araçlarda bulunanların izin belgelerini kontrol etti.

Tekirdağ'da ise polis ekipleri, Hükümet ve Cumhuriyet caddeleri ile sahil kesiminde denetim yaptı.

Denetimler kapsamında kısıtlamaya rağmen açık bulunan kafedeki 57 kişiye "sosyal mesafe ve maske takma kuralı ile sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal"den 197 bin 733 lira ceza uygulandı.

Trakya'da, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri sürüyor
Trakya'da, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri sürüyor
Trakya'da, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri sürüyor
Trakya'da, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

Mahalle pompalı seslerine ayaklandı! Trans birey tartıştığı arkadaşını kulağından vurup, kendisini eve kilitledi
Mahalle pompalı seslerine ayaklandı! Trans birey tartıştığı arkadaşını kulağından vurup, kendisini eve kilitledi
Son dakika haberleri! ANKARA'DA ŞİŞELİ VE YUMRUKLU KAVGA KAMERADA
Son dakika haberleri! ANKARA'DA ŞİŞELİ VE YUMRUKLU KAVGA KAMERADA
Sancaktepe'de Ukraynalı modelin balkondan düşerek ölümüne ilişkin bir kişi tutuklandı
Sancaktepe'de Ukraynalı modelin balkondan düşerek ölümüne ilişkin bir kişi tutuklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Hulusi Akar Bülent Turan Mehmet Özhaseki Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Metin Uca Hazal Kaya Kerimcan Durmaz Ayşe Nil Şamlıoğlu
Spor Ozan Tufan Burak Yılmaz Yiğit Şardan Roland Garros Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Trakya'da, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.6.2021 17:57:40. #1.14#

title