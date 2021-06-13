Trakya'da, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri sürüyor

Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri devam ediyor.

Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri devam ediyor.

Edirne'de polis ekipleri işlek cadde ve kavşaklarda oluşturdukları denetim noktalarında sürücülerin ve yayaların izin belgelerini kontrol etti.

Kırklareli'nde de Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimler devam ediyor.

Kentte, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı başta olmak üzere birçok noktada denetim gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ana arterlerde oluşturdukları denetim noktalarında durdurulan araçlarda bulunanların izin belgelerini kontrol etti.

Tekirdağ'da ise polis ekipleri, Hükümet ve Cumhuriyet caddeleri ile sahil kesiminde denetim yaptı.

Denetimler kapsamında kısıtlamaya rağmen açık bulunan kafedeki 57 kişiye "sosyal mesafe ve maske takma kuralı ile sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal"den 197 bin 733 lira ceza uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin