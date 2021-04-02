Trakya'da Kovid-19 ile mücadele kapsamında yeme içme yerleri denetlendi

İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında başlatılan Dinamik Denetim Süreci'nde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yeme içme yerleri denetlendi.

İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında başlatılan Dinamik Denetim Süreci'nde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yeme içme yerleri denetlendi.

Edirne Valiliği denetim ekiplerince lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı, dernek lokali ve kıraathanelerde denetim gerçekleştirildi.

İl merkezi ve ilçelerde tüm kurum ve kuruluşlardan görevlendirilen denetim personeli ve oda denetim ekipleri, salgınla mücadele kapsamında iş yerlerinde uygulanan tedbirleri kontrol etti.

Kırklareli ve Tekirdağ

İçişleri Bakanlığının Kovid-19 ile mücadelede başlattığı "Dinamik Denetim Süreci" kapsamında Kırklareli'nde de denetimler sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, işletmeleri kontrol etti. Ekipler denetimlerde vatandaşları kurallara uymaları yönünde uyardı.

Öte yandan, bazı kişilerin de yasak bölgelerde sigara içtiği görüldü.

Tekirdağ'da ekipler restoran, kafe ve pastane gibi yerleri denetleyerek, vatandaşları tedbirlere uymaları konusunda uyardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop