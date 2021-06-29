Trakya'da Kovid-19 aşı merkezlerinde yoğunluk yaşanıyor
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Trakya'da Kovid-19 aşı merkezlerinde yoğunluk yaşanıyor

Trakya'da Kovid-19 aşı merkezlerinde yoğunluk yaşanıyor
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Trakya'da, Sağlık Bakanlığınca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 1 milyon 385 bin 205 doz aşı yapıldı.

Trakya'da, Sağlık Bakanlığınca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 1 milyon 385 bin 205 doz aşı yapıldı.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da randevularını alarak sağlık kuruluşlarına giden vatandaşlar, hastanelerde ve aile sağlığı merkezlerinde aşılarını oluyor.

Vatandaşlar, aşılama merkezinde zaman zaman yoğunluk oluşturuyor.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde aşı olan 18 yaşındaki Şevval Göçer, AA muhabirine, çok heyecanlı olduğunu söyledi.

Yakınları ve arkadaşları ile rahat zaman geçirebilmek için aşı olduğunu anlatan Göçer, aşı olduktan sonra kendisini daha güvende hissettiğini kaydetti.

Herkesin aşı olması gerektiğini vurgulayan Göçer, "Hafta sonu YKS'ye girdim, sınavdan sonra en büyük hayalimiz de arkadaşlarımızla birlikte rahatça vakit geçirmek. Daha rahat gezeceğim, daha rahat sevdiklerimle vakit geçireceğim." dedi.

Vatandaşlardan Serdar Poyraz ise sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, salgının aşılama çalışmaları ile üstesinden gelinebileceğini belirtti.

Aşılamada Edirne, nüfusuna oranla en çok doz aşı yapılan il özelliğini koruyor. Kırklareli en çok doz aşı yapılan ilk 10 il arasında, Tekirdağ ise orta sıralarda yer alıyor.

Edirne'de nüfusun yüzde 57'sinin, Kırklareli'nde yüzde 56'sının, Tekirdağ'da da yüzde 46'sının birinci doz aşılaması gerçekleştirildi.

Aşılamanın başladığı tarihten bugüne kadar nüfusunun yarısından fazlası 1. doz aşıyı olan Edirne'de 360 bin 125, Kırklareli'nde 306 bin 122, Tekirdağ'da ise 718 bin 958 doz aşı yapıldı.

Trakya'da Kovid-19 aşı merkezlerinde yoğunluk yaşanıyor
Trakya'da Kovid-19 aşı merkezlerinde yoğunluk yaşanıyor
Trakya'da Kovid-19 aşı merkezlerinde yoğunluk yaşanıyor
Trakya'da Kovid-19 aşı merkezlerinde yoğunluk yaşanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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