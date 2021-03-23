Trakya'da korona durdurulamıyor
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Trakya'da korona durdurulamıyor

23.03.2021 14:34 | Son Güncelleme: 23.03.2021 14:51

Trakya'da korona durdurulamıyor Korona virüsün durdurulamadığı Trakya Bölgesinde vaka artışları sürüyor.

Trakya'da korona durdurulamıyor

TEKİRDAĞ - Korona virüsün durdurulamadığı Trakya Bölgesinde vaka artışları sürüyor.

Sağlık Bakanlığı'nın illere göre haftalık vaka sayısı verilerine göre, her 100 bin nüfusa denk gelen oranlarda Edirne'de 219.49, Tekirdağ'da 168.26, Kırklareli'de ise 155.9 sayılar ile geçen haftalara göre vaka artışı sürüyor.

Korona virüste kırmızı kategori yani çok yüksek riskli iller oranına yükselen Trakya Bölgesinde hafta başından itibaren soğuk hava ve şiddetli yağış etkili oldu. Yağış ve soğuk hava nedeniyle Tekirdağ'da daha önce korona virüsü umursamayıp dışarıya akın eden vatandaşlar, büyük oranda evlerine kapandı. Soğuk havaya rağmen dışarıya çıkan bazı vatandaşlar ise evde çok sıkıldıklarını dile getirdi.

"İlla bir yelere gitmesi gerekiyor"

Dışarıda gezinen vatandaşlar, "Tekirdağ'da vakalar artıyor neden? Çünkü buraya korona virüs dışarıdan geliyor. Çünkü burası güzergah olarak İstanbul'a yakın. Çanakkale, İzmir herkes buradan gelip geçiyor. Burada çeşitli mekanlarda bulaştırıyor olabilirler. İnsanlar sıkıldı artık ne yapacaklar. İlla bir yelere gitmesi gerekiyor. İnsanlar alışkın olduğu yaşamdan kopamıyor. Bizde 15 gün evden çıkmadık yattık. Ama ondan sonra insan sıkılıyor tabi ki" dediler.

Herkesin kedine dikkat etmesi gerektiğini ifade eden vatandaşlar, "Devamlı içeride olmuyor" diye ifadelere yer verdi.

Trakya'da korona durdurulamıyor
Trakya'da korona durdurulamıyor
Trakya'da korona durdurulamıyor
Trakya'da korona durdurulamıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ

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