KIRKLARELİ (İHA) - Trakya'da korkutan vaka artışı

TEKİRDAĞ Sağlık Bakanı Koca tarafından açıklanan korona virüs verilerinde Trakya Bölgesindeki Edirne ilk sırada yer alırken, Tekirdağ 3, Kırklareli ise 6'ncı sırada yer aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklana korona virüs verilerinde Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne il bazlı sıralamada ilk 10'da yer aldı. 4-10 Aralık arasında vaka yoğunluğunun arttığı ilk 10 il sıralamasında Edirne ilk sırada yer alırken, Tekirdağ 3'üncü sırada, Kırklareli ise 6'ncı sırada yer aldı.

100 bin kişide görülen korona virüs vaka tablosunda İl sırada yer alan Edirne 278,59'dan 311,95'e, üçüncü sırada yer alan Tekirdağ 336,63'ten 358,63'e, 6'ncı sırada yer alan Kırklareli ise 456,13'ten 467,747'ye erişirken, Trakya bölgesindeki bu 3 il Türkiye ortalamasında göre ilk 10'na yer alıyor.

Aşılamada Türkiye ortalamasının üzerinde

Korona virüs aşılamalarında da Edirne yüzde 82,4, Tekirdağ yüzde 82,0 Kırklareli ise yüzde 84,3 oranla aşılamada Türkiye ortalamasının üzerinde bulunuyor. Aşılamada mavi tonlarda olan Trakya Bölgesi HES uygulamasındaki yoğunluk haritasında ise kırmızı tonlar giderek artıyor.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde aşısını olan Efecan Ferah pandemiden korktuklarını belirterek, herkesi aşı olmaya davet etti.

4. doz aşını olan Hüseyin Eti hastalıktan korunmak için aşısını olduğunu vurgulayarak "Hastalıktan korunmak için 4. Doz aşımı oldum. Herkese aşısını hemen olsun. Aşısını vurdurmayanlar aşısını yaptırsın" dedi.