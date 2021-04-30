KIRKLARELİ - Kısıtlamadan muaf tutulan lastik tamircileri mesailerini sürdürüyor
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KIRKLARELİ - Kısıtlamadan muaf tutulan lastik tamircileri mesailerini sürdürüyor

Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında tam kapanma sürecinde kısıtlamalardan muaf tutulan lastik tamircileri mesailerine devam ediyor.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında tam kapanma sürecinde kısıtlamalardan muaf tutulan lastik tamircileri mesailerine devam ediyor.

Kırklareli Sanayi Sitesi'nde sabahın erken saatlerinde mesailerine başlayan tamirciler özellikle nakliye taşımacılığı yapan tır ve kamyonlara hizmet veriyor.

Lastik tamircisi Murat Şahin, AA muhabirine, kısıtlama sürecinde 7 gün 24 saat esasına göre çalışacaklarını söyledi.

Genellikle ağır vasıtalı araçların lastiklerini onardıklarını ifade eden Şahin, "Kısıtlamadan muafız. Bu zor günleri böyle aşacağız. Hizmet verdiğimiz için mutluyuz." dedi.

Tırının lastiğini tamir ettiren Ali Çal ise lastikçilerin kısıtlamadan muaf tutulmasının doğru bir karar olduğunu belirtti.

Taş ocaklarında çalıştıkları için lastiklerinin sık sık patladığını dile getiren Çal, "Lastikler ya iniyor ya da patlıyor. Burada getirip yaptırıyoruz. Lastikçiler muaf tutulmasaydı sıkıntıya girerdik, çalışamazdık." diye konuştu.

Edirne ve Tekirdağ'daki lastik tamircileri de mesailerine devam etti.

KIRKLARELİ - Kısıtlamadan muaf tutulan lastik tamircileri mesailerini sürdürüyor
KIRKLARELİ - Kısıtlamadan muaf tutulan lastik tamircileri mesailerini sürdürüyor
KIRKLARELİ - Kısıtlamadan muaf tutulan lastik tamircileri mesailerini sürdürüyor
KIRKLARELİ - Kısıtlamadan muaf tutulan lastik tamircileri mesailerini sürdürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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