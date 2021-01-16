Trakya'da kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü
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Trakya'da kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü

16.01.2021 17:09 | Son Güncelleme: 16.01.2021 17:12
Trakya'da kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü

Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'nde kar yağışı başladı.

Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'nde kar yağışı başladı.

Tekirdağ kent merkezi ile Hayrabolu, Şarköy, Kapaklı, Çerkezköy, Saray ve Malkara ilçelerinin yüksek kesimleri kar nedeniyle beyaza büründü.

Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekipleri, ana arterler ile Tekirdağ-Hayrabolu ve Tekirdağ-Malkara yolunda tuzlama ve kar küreme çalışması gerçekleştiriyor. Şehir merkezi ve ilçelerde kapalı yol bulunmuyor.

Hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü kentte kar yağışının gece de devam etmesi bekleniyor.

Edirne'nin Keşan ilçesinde de kar yağışı başladı. Yağış araçların üzerini kısa sürede beyaza bürüdü.

Vatandaşlar evlerinin önüne çıkarak cep telefonu kameralarıyla fotoğraf çekti.

Hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü kentte kar yağışının devam etmesi bekleniyor.

Kırklareli'nde de Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kıpısı ile Kofçaz ve Demirköy ilçelerinde yağış etkili oluyor.

Karayolları ekipleri yollarda buzlanmaya karşı çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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