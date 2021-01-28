Trakya'da kar yağışı etkisini kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Trakya'da kar yağışı etkisini kaybetti

28.01.2021 09:55 | Son Güncelleme: 28.01.2021 09:59
Trakya'da kar yağışı etkisini kaybetti

Trakya'da iki gün önce başlayan kar yağışı etkisini yitirdi.

Trakya'da iki gün önce başlayan kar yağışı etkisini yitirdi.

Havanın bulutlu olduğu Edirne'de bugün en yüksek sıcaklığın 4 derece olması bekleniyor. Kentte hava sıcaklıkları hafta sonu 12 dereceye kadar yükselecek.

Cumadan hafta başına kadar Edirne'de sağanak bekleniyor.

Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nin Demirköy, Kofçaz ve Vize ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda kar yağışı etkisini kaybetti.

Kar kalınlığının yer yer 15 santimetreyi bulduğu kentte, kar nedeniyle ulaşıma kapanan 38 köy yolu İl Özel İdaresi ekiplerince açıldı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü Kırklareli'nde, yağış beklenmiyor.

Tekirdağ'da da kent merkezi ile Hayrabolu, Şarköy, Kapaklı, Çerkezköy, Çorlu, Saray ve Malkara ilçelerinde kar yağışı etkisini kaybetti.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 dereceye düştüğü kentte, yollardaki buzlanmaya karşı ekiplerin tuzlama çalışmaları devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri buzlanmaya karşı sürücüleri uyarıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ali Çelebi Mehmet Muş Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu
Magazin Özcan Deniz Engin Akyürek Oktay Kaynarca Seren Serengil
Spor Nihat Özdemir Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Ferdi Kadıoğlu Ömer Ali Şahiner
Tüm Haberler Kar Kaza Türk Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Trakya'da kar yağışı etkisini kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.1.2021 10:15:23. #1.15#
title