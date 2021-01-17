Trakya'da kar yağışı etkisini kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Trakya'da kar yağışı etkisini kaybetti

17.01.2021 11:19 | Son Güncelleme: 17.01.2021 12:19

Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne'de dün başlayan ve yüksek kesimleri beyaza bürüyen kar yağışı etkisini kaybetti.

Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne'de dün başlayan ve yüksek kesimleri beyaza bürüyen kar yağışı etkisini kaybetti.

Kırklareli'nin Demirköy, Vize ve Kofçaz ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda etkili olan kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü bölgede, yollarda buzlanma oluştu.

Kırklareli İl Özel İdaresi ve Karayolları 15. Şube Şefliği ekipleri, bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Tekirdağ ve Edirne

Tekirdağ'da dün başlayan kar, Hayrabolu, Şarköy, Kapaklı, Çerkezköy, Saray ve Malkara ilçelerinin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.

Hava sıcaklığının 1 dereceye düştüğü kentte bazı araçların üzerleri ve evlerin çatıları beyaz örtüyle kaplandı.

Yollardaki buzlanmaya karşı ekiplerin tuzlama çalışmaları devam ediyor.

Belediye ve Karayolları ekipleri, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır bekletiliyor.

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimlerdeki mahalleleri ziyaret etti.

İlçede kar nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını belirten İnan, "Dün akşam başlayan kar yağışı etkisini kaybetti. Belediye olarak vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için tüm önlemlerimizi aldık." dedi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde dün akşam aralıklarla etkili olan kar yağışı, gece yarısı etkisini kaybetti. Keşan Belediyesi ekipleri, olası buzlanmaya karşı yollarda tuzlama çalışması yaptı.

Trakya'da kar yağışı etkisini kaybetti
Trakya'da kar yağışı etkisini kaybetti
Trakya'da kar yağışı etkisini kaybetti
Trakya'da kar yağışı etkisini kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay İlham Aliyev Donald Trump Selçuk Özdağ
Magazin Can Yaman Sezen Aksu İrem Derici Bülent Ersoy
Spor Ali Koç Ozan Tufan Fatih Terim Hamza Hamzaoğlu Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Ankara Esenyurt Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Trakya'da kar yağışı etkisini kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.1.2021 12:19:56. #1.14#
title