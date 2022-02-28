Trakya'da kar yağışı etkili oluyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trakya'da kar yağışı etkili oluyor

AA, Cihan Demirci - Güncel
 - Güncelleme:
Trakya'da kar yağışı etkili oluyor

Edirne ve Kırklareli'nde kar yağışı etkili oluyor.

KIRKLARELİ (AA) - Edirne ve Kırklareli'nde kar yağışı etkili oluyor.

Hava sıcaklığının 2 derece olduğu Edirne kent merkezinde zaman zaman kar, zaman zaman karla karışık yağmur etkisini gösteriyor.

Sıcaklıkların sıfırın altında ölçüldüğü Balkanlar sınırında ise yoğun kar yağışı var. Bulgaristan sınırındaki köylerde kar bitki örtüsünü beyaza bürümüş durumda. Meteorolojik tahminlere göre, kar yağışı akşam saatlerinde etkisini kaybedecek.

Kırklareli'nin yüksek kesimleri ile Dereköy Sınır Kapısı civarında yoğun kar yağışı etkisini gösteriyor. Hava sıcaklığının 1 derece kaydedildiği kentte kar yağışının etkisinin yarına kadar sürmesi bekleniyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Cihan Demirci - Güncel

Kırklareli, Balkanlar, Edirne, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title