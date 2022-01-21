Trakya'da kar yağışı etkili olmaya başladı.

EDİRNE (AA) - Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.

Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı hava sınır bölgelerde etkisini gösteriyor. Hava sıcaklığının 3 derece olduğu Edirne'de Bulgaristan sınırına yakın yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor.

Kent merkezinde henüz etkisini göstermediği kar yağışının aralıklarla yarına kadar sürmesi bekleniyor.

-Kırklareli

Kar yağışı Kırklareli'nin Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde etkili oluyor.

İki ilçe kar yağışı nedeniyle kısa sürede beyaza büründü.

Zaman zaman tipi ile etkili olan yağış nedeniyle Kofçaz'ta bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.