Trakya'da kar ve fırtına etkili oluyor (2)
AA / Cemal Çavdar - Haberler | Güncel
Saray ilçe merkezinden görüntüler Yolda yürüyen vatandaşlar Yoldan geçen araçlar Saray ilçesinde gece saatlerinde etkili olan sağanak sabah saatlerinde kar yağışına dönüştü.
Saray ilçe merkezinden görüntüler
Yolda yürüyen vatandaşlar
Yoldan geçen araçlar
Saray ilçesinde gece saatlerinde etkili olan sağanak sabah saatlerinde kar yağışına dönüştü.
Kent merkezi ve köylerde yoğun kar yağışı devam ediyor. Belediye ekipleri sabah saatlerinde Ana cadde ve sokaklarda çalışmalara başladı.
Kara yollarında ise kar küreme ve tuzlama çalışmaları başlatıldı.