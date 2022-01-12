Trakya'da kar ve fırtına etkili oluyor (2)

Saray ilçe merkezinden görüntüler

Yolda yürüyen vatandaşlar

Yoldan geçen araçlar

Saray ilçesinde gece saatlerinde etkili olan sağanak sabah saatlerinde kar yağışına dönüştü.

Kent merkezi ve köylerde yoğun kar yağışı devam ediyor. Belediye ekipleri sabah saatlerinde Ana cadde ve sokaklarda çalışmalara başladı.

Kara yollarında ise kar küreme ve tuzlama çalışmaları başlatıldı.