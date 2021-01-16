Trakya'da kar etkili oluyor
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Trakya'da kar etkili oluyor

16.01.2021 20:03 | Son Güncelleme: 16.01.2021 20:53

Edirne'de öğleden sonra güneydeki ilçelerde başlayan kar yağışı, kent merkezinde de etkili oluyor.

Edirne'de öğleden sonra güneydeki ilçelerde başlayan kar yağışı, kent merkezinde de etkili oluyor.

Zaman zaman tipi şeklinde yağan kar, yüksek kesimlerde etkisini artırıyor.

Tarihi eserler, kar yağışıyla kartpostallık görüntüler oluştururken, park halindeki araçların üzeri beyaza büründü.

Hava sıcaklığının 2 derece olarak ölçüldüğü kentte, kar yağışının aralıklarla gece yarısına kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı Mahyatepe mevkisinde de kar kalınlığı 3 santimetreye ulaştı. Kar nedeniyle Kofçaz ilçesi beyaza büründü.

Karayolları ekipleri bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

Tekirdağ'da da kent merkezi ve ilçelerde kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Kentin yüksek kesimleri yağış nedeniyle beyaza büründü.

Trakya'da kar etkili oluyor
Trakya'da kar etkili oluyor
Trakya'da kar etkili oluyor
Trakya'da kar etkili oluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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