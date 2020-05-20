Trakya'da kanola tarlalarına 'yeşil tırtıl' istilası
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Trakya'da kanola tarlalarına 'yeşil tırtıl' istilası

TRAKYA çiftçisinin 'sarı altın çiçeği' olarak adlandırdığı, ayçiçeğine alternatif olarak ekilen ve bitkisel yağ üretiminde kullanılan kanolaya, bölgede 'yeşil tırtıl' adı verilen lahana güvesi zarar veriyor.

Trakya'da kanola tarlalarına 'yeşil tırtıl' istilası
20.05.2020 10:49 | Son Güncelleme: 20.05.2020 10:49

 

TRAKYA çiftçisinin 'sarı altın çiçeği' olarak adlandırdığı, ayçiçeğine alternatif olarak ekilen ve bitkisel yağ üretiminde kullanılan kanolaya, bölgede 'yeşil tırtıl' adı verilen lahana güvesi zarar veriyor. Üreticiler, zararlı tırtıl ile mücadelede Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı ilaçları kullanmaya başladı.Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinen Trakya'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında çiftçiler özel izinle üretimlerine devam ederken, Trakya çiftçisinin ayçiçeğine alternatif olarak gördüğü kanolanın bölgedeki ekim alanları her geçen yıl genişliyor. Baharla birlikte Trakya tarlalarını sarıya boyayan tarlalar hasat dönemine hazırlanırken, ürüne bölgede 'yeşil tırtıl' adı verilen lahana güvesi dadanıp, büyük zarar vermeye başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı, zararlı tırtıl ile mücadele için 5 ilaç adı açıkladı. Edirne'de üreteciler ilaçları kullanmaya başlarken, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri de tarlalarda incelemelerde bulundu.Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Ziraat Odası Başkanı Ali Topuz, kanolada görünen tırtılın mahsule zarar verdiğini ve bazı bölgelerde zararın büyük olduğunu söyledi. Topuz, "Bölgemizde bu yıl 30 bin dönüm kanola ekilmiştir. Ancak bu yıl kanolada tırtıl istilası yaşanmaktadır. Şu anda tüm kanola eken çiftçilerimiz gerekli ilaçlamayı yapmış, kontrollerini sürdürmektedir. Ancak ona rağmen zarar vardır. Gözle görünmeyen bu tırtıllar ancak ile traktör ile tarlanın içine girildiğinde traktörün üzerinde kalmasıyla görülmüştür. Kanola üreticinin afet kapsamına alınması gerekmektedir. Ortada ciddi anlamda bir zarar vardır" dedi.'TRAKTÖRDE GÖRDÜ TEDBİR ALDI'Çorlu'da 25 yıllık çiftçilik yapan Mert Yılmaz ise tarlasını görmeye gittiğinde tırtılları traktöründe fark etti. Yılmaz, "Bu sene özellikle tarlalarımızda kanolalarda tırtıl başlangıcı oldu. Tarlalarda gezdiğimizde çok bir zararı olmayacak gibi düşündük ama geliştikçe büyüdükçe yayılmalar başladı. Bulunduğu bölgedeki kanolaları yiyorlar. Alan alan, bölge bölge yayılmaya da başladılar. Aslında bunların evreleri var birinci, ikinci, üçüncü evreleri var ondan sonra da kelebek olup uçacaklarAmış. İlçe Tarım Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz görüşmede öyle söylediler. Tarlamda büyük zarar var. Ama önlemimizi aldık ilaçlamamızı yaptık. Bundan sonra bir tedirginliğimiz daha var. Kanola tarlalarımızın etrafında buğday ve ayçiçeği tarlalarımız var. İnşallah bunlardan ayçiçeği veya buğdaylarımıza sirayet etmez diye düşünüyorum. Sık sık kontrollerimizi yapacağız, eğer onlarda görürsek gerekli ilaçlamayı yapacağız" diye konuştu.

Çiftçilerden Abbas Canku da ilk kez böyle bir durumla karşı karşıya kaldığını belirterek, "Tırtılların daha çok sahil bölgesinde olduğunu duydum. Sonra tarlayı kontrol etmeye gittiğimde kurt vardı. İç kesimde kaldığımız için duyunca tedbir aldık. Ben tarlayı gezdiğimde baktım tırtıllar var hemen tedbir aldım ve ilaçlamayı yaptım. Tabi bölgede kanola eken çiftçi arkadaşlarımızla görüşüyoruz. Ciddi bir durum herkes ilaçlamaları yaptı. Bu ilk kez oluyor" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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