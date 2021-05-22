Trakya'da kademeli normalleşmenin ilk hafta sonunda denetimler sürüyor
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Trakya'da kademeli normalleşmenin ilk hafta sonunda denetimler sürüyor

Trakya'da kademeli normalleşmenin ilk hafta sonunda denetimler sürüyor
Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı - Haberler | Güncel

Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kademeli normalleşmenin ilk hafta sonunda denetimler devam ediyor.

Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kademeli normalleşmenin ilk hafta sonunda denetimler devam ediyor.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında ülke genelinde 17 Mayıs saat 05.00 itibarıyla kademeli normalleşme dönemi tedbirleri uygulanıyor.

Bu kapsamda Edirne'de polis ekipleri, işlek cadde ve kavşaklarda oluşturdukları denetim noktalarında sürücülerin ve yayaların izin belgelerini kontrol ediyor.

Kırklareli'nde de Özgürlük ve Demokrasi ile Cumhuriyet meydanları başta olmak üzere birçok noktada denetim yapılıyor.

Denetim noktalarında durdurulan araçlarda bulunanların izin belgeleri de kontrol ediliyor.

Tekirdağ'da polis ekipleri, Hükümet ve Cumhuriyet caddeleri ile sahil kesiminde denetim yapıyor.

Trakya'da kademeli normalleşmenin ilk hafta sonunda denetimler sürüyor
Trakya'da kademeli normalleşmenin ilk hafta sonunda denetimler sürüyor
Trakya'da kademeli normalleşmenin ilk hafta sonunda denetimler sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

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