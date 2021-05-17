Trakya'da kademeli normalleşme kapsamında semt pazarları faaliyete geçti
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Trakya'da kademeli normalleşme kapsamında semt pazarları faaliyete geçti

Anadolu Ajansı / Umut Özgan - Haberler | Güncel

Kademeli normalleşme kapsamında, hafta içi kurulmasına izin verilen semt pazarları açıldı.

Kademeli normalleşme kapsamında, hafta içi kurulmasına izin verilen semt pazarları açıldı.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve salgının seyrinde yaşanan gelişmeler ışığında 1 Haziran 2021 Salı günü saat 05.00'e kadar uygulanacak kademeli normalleşme dönemiyle semt pazarları, hafta içi hizmet vermeye başladı.

Tekirdağ'da hazırlıklarını tamamlan pazar esnafı tezgahını açarken pazara gelen vatandaşlar, zabıta ekiplerinin HES kodu kontrolünün ardından içeri alındı.

Pazar içerisinde belediye ekiplerince maske ve mesafe kontrollü yapılırken, tedbirlere uyum noktasında da sık sık uyarılarda bulunuldu.

Esnaf Şahin Erol, AA muhabirine, kapanmada sadece 2 gün sebze meyve satan esnafın, sonunda tezgah açabildiğini söyledi.

Erol, 17 gün sonra tekrar tezgah açabildiği için mutlu olduğunu ifade ederek, "Şükürler olsun yeni alınan kararlarla tekrar ekmek paramızı kazanmak için tezgahımızı açtık. Cumhurbaşkanımıza ve yetkililere teşekkür ediyoruz. Keşke daha önceden karar alınsaydı. Hazırlıklarımız biraz aceleye geldi." dedi.

Alışveriş için pazara gelen Fatma Yıldız da salgın tedbirlerine uygun şekilde alışveriş yapıp evine döneceğini dile getirdi.

Edirne ve Kırklareli'nde de pazar yerlerindeki yoğunluğun öğleden sonra artması bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kurallara uymak kaydıyla pazar yerleri hafta içi 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, hafta sonları ise pazar yerlerinin kurulmasına izin verilmeyecek.

Trakya'da kademeli normalleşme kapsamında semt pazarları faaliyete geçti
Trakya'da kademeli normalleşme kapsamında semt pazarları faaliyete geçti
Trakya'da kademeli normalleşme kapsamında semt pazarları faaliyete geçti
Trakya'da kademeli normalleşme kapsamında semt pazarları faaliyete geçti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Umut Özgan

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