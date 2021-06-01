Trakya'da kademeli normalleşme kapsamında halı sahalar açıldı
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Trakya'da kademeli normalleşme kapsamında halı sahalar açıldı

Trakya'da kademeli normalleşme kapsamında halı sahalar açıldı
Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Güncel

Trakya'da kademeli normalleşme kapsamında halı sahalar müşteri kabul etmeye başladı.

Trakya'da kademeli normalleşme kapsamında halı sahalar müşteri kabul etmeye başladı.

Edirne'deki halı sahalar randevu sistemiyle sporseverlere hizmet veriyor.

Halı saha işletmecisi ve Halı Saha Futbol Federasyonu Edirne Temsilcisi Ayhan Dinç, AA muhabirine, uzun süreden bu yana halı sahaların kapalı olduğunu söyledi.

Yaklaşık 1,5 senedir kapalı olduklarını anlatan Dinç, "Akşam 21.00'e kadar hizmet vereceğiz. Müşterilerimizden büyük talep aldık. Randevu alarak tesisimize geliyorlar HES kodu ve ateş ölçümünün ardından sahaya giriyorlar. Hazır giyinmiş olarak geliyorlar ve soyunma odalarını kullanmıyorlar. Maç bitiminden sonra tesisi terk ediyorlar. Yeni gelen müşterilerimize de kuralları uyguluyoruz." diye konuştu.

Halı sahada futbol oynayan Efe Tepegöz de yeniden halı sahaya kavuştukları için çok mutlu olduklarını, tedbirlere uyarak spor yapmaya devam edeceklerini belirtti.

Can Yavuz ise uzun süredir futbol oynayamadığını belirterek "Topa hasret kaldık. Haberi duyduğumuz gibi soluğu halı sahada aldık. Evde çok sıkılmıştık bizim için çok iyi oldu." diye konuştu.

Kırklareli'nde de kademeli normalleşme ile halı sahalar sporseverlere hizmet vermeye başladı.

Halı saha işletmecisi Mehmet Arslan, uzun bir aradan sonra yeniden müşterilerine hizmet vermenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Sporseverlere randevulu hizmet verdiklerini anlatan Arslan, tedbirlere en üst düzeyde uyum sağlayacaklarını kaydetti.

Tekirdağ'da halı sahaya maç yapmaya gelen Ümit Akyüz de uzun bir aranın ardından tekrar futbol oynamaya başlayacakları için mutlu olduğunu, salgın tedbirlerine uyarak güzel zaman geçireceklerini dile getirdi.

Trakya'da kademeli normalleşme kapsamında halı sahalar açıldı
Trakya'da kademeli normalleşme kapsamında halı sahalar açıldı
Trakya'da kademeli normalleşme kapsamında halı sahalar açıldı
Trakya'da kademeli normalleşme kapsamında halı sahalar açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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