Trakya'da kademeli normalleşme kapsamında denetimler sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Trakya'da kademeli normalleşme kapsamında denetimler sürüyor

Trakya'da kademeli normalleşme kapsamında denetimler sürüyor
Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel

Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında polis ekipleri denetimlere devam ediyor.

Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında polis ekipleri denetimlere devam ediyor.

Kovid-19 ile mücadelede, ülke genelinde 17 Mayıs saat 05.00 itibarıyla geçilen kademeli normalleşmede, hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Edirne'de polis ekipleri, denetim yapıyor.

Ekipler, işlek cadde ve kavşaklarda oluşturdukları denetim noktalarında sürücülerin ve yayaların izin belgelerini kontrol ediyor.

Kent genelinde Meriç ve Tunca Nehri kenarındaki mesire alanları kapalı tutuluyor. Mesire alanlarında Edirne Belediyesi ekipleri temizlik çalışması yapıyor.

Kırklareli'nde de Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimler devam ediyor.

Kentte, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı başta olmak üzere birçok noktada denetim yapılıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ana arterlerde oluşturdukları denetim noktalarında durdurulan araçlarda bulunanların izin belgelerini kontrol ediyor.

Tekirdağ'da polis ekipleri, Hükümet ve Cumhuriyet caddeleri ile sahil kesiminde denetim yapıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

Son dakika haberi... Daire kavgasında ağabeyini öldürdü
Son dakika haberi... Daire kavgasında ağabeyini öldürdü
NATO tatbikatında skandal! Askerler yanlışlıkla ayçiçek fabrikasına baskın düzenledi
NATO tatbikatında skandal! Askerler yanlışlıkla ayçiçek fabrikasına baskın düzenledi
Uyuşturucuyla yakalandı, polise 'Gençliğim çürüsün istemiyorum' dedi
Uyuşturucuyla yakalandı, polise 'Gençliğim çürüsün istemiyorum' dedi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Meral Akşener Antony Blinken Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım
Magazin Bergen Prens Harry İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Ünal Aysal Fatih Terim Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Trakya'da kademeli normalleşme kapsamında denetimler sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.05.2021 16:16:03. #1.11#

title