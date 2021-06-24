Trakya'da kaçak alkol satışına geçit yok
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Trakya'da kaçak alkol satışına geçit yok

Trakya'da kaçak alkol satışına geçit yok
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 38 litre kaçak bira, rakı, şarap, votka ve viski ele geçirdi.

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 38 litre kaçak bira, rakı, şarap, votka ve viski ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Lüleburgaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Lüleburgaz ilçesinin Hamzabey köyünde A.K isimli şahısın yurt dışından kaçak alkol getirdiğini ve satışını yaptığını tespit etti. Ekipler tarafından A.K'ye ait evinde ve otomobilinde yapılan aramada 38 litre kaçak bira, rakı, şarap, votka ve viski ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri jandarmada sürüyor. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

200 kişilik ekip tarafından aranan adam, ormanda ağaca asılı halde bulundu
200 kişilik ekip tarafından aranan adam, ormanda ağaca asılı halde bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Sedat Peker Vladimir Putin Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Tolga Yüce Hande Erçel Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ali Koç Şenol Güneş Burak Yılmaz Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Trakya'da kaçak alkol satışına geçit yok - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 11:32:02. #1.15#

title