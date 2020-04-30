Trakya'da ithalat, ihracat rakamları açıklandı Türkiye'de mart ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 17,8, azaldı, ithalat 3,1 arttı.

Türkiye'de mart ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 17,8, azaldı, ithalat 3,1 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Edirne Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Edirne'de ihracat geçen ay 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 58,2 artarak 6,1 milyon dolar, ithalat yüzde 73,6 artarak 10,4 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Tekirdağ'da ise ihracat geçen ay 2019 yılının aynı ayına göre yüzde -16,6 azalarak 150,7 milyon dolar, ithalat yüzde 1,9 artarak 144,2 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kırklareli'nde de ihracat geçen ay 2019 yılının aynı ayına göre yüzde -1,1 azalarak 18,8 milyon dolar, ithalat yüzde -64,2 azalarak 6,5 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA