Trakya'da ithalat, ihracat rakamları açıklandı Türkiye'de şubat ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 2,3, ithalat yüzde 9,8 arttı.

Türkiye'de şubat ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 2,3, ithalat yüzde 9,8 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Edirne Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Edirne'de ihracat geçen ay 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 10,2 artarak 4,5 milyon dolar, ithalat ise yüzde 3,3 artarak 4,6 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Tekirdağ'da ise ihracat geçen ay 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 6,9 artarak 168,1 milyon dolar, ithalat yüzde 18,2 artarak 138,8 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kırklareli'nde de ihracat geçen ay 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 24,1 azalarak 14,3 milyon dolar, ithalat ise yüzde 28,4 artarak 13 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA