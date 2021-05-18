İsrail'in Filistinlilere saldırıları konvoy oluşturularak protesto edildi
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İsrail'in Filistinlilere saldırıları konvoy oluşturularak protesto edildi

Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de, İsrail'in Mescid-i Aksa, Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik saldırıları oluşturulan konvoylarla protesto edildi.

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de, İsrail'in Mescid-i Aksa, Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik saldırıları oluşturulan konvoylarla protesto edildi.

Edirne'deki sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistinlilerle dayanışma göstermek için çok sayıda araçla Edirne Belediyesi önünde toplandı.

Grup adına basın açıklaması yapan Anadolu Gençlik Derneği Başkanı Edirne Şube Başkanı Abdülhamit İriş, İsrail'in sistemli saldırılarının devam ettiğini söyledi.

Saldırılarda 200'e yakın Filistinlinin hayatını kaybettiğini, binlerce kişinin de yaralandığını belirten İriş, ABD başta olmak üzere dünyadaki birçok ülkenin yaşananlara sessiz kaldığını ifade etti.

Birleşmiş Milletler, NATO, ABD ve Avrupa Birliği'nin İsrail'e el altından ya da açıkça destek verdiğini savunan İriş, ABD ve siyonist yapılara tepki olarak Türkiye'deki İncirlik ve Kürecik gibi üslerin bir an önce kapatılması gerektiğini öne sürdü.

Açıklamanın ardından Türk ve Filistin bayrağı asılı araçlar konvoy halinde tur attı.

İsrail'in Filistinlilere saldırıları konvoy oluşturularak protesto edildi
İsrail'in Filistinlilere saldırıları konvoy oluşturularak protesto edildi
İsrail'in Filistinlilere saldırıları konvoy oluşturularak protesto edildi
İsrail'in Filistinlilere saldırıları konvoy oluşturularak protesto edildi
İsrail'in Filistinlilere saldırıları konvoy oluşturularak protesto edildi
İsrail'in Filistinlilere saldırıları konvoy oluşturularak protesto edildi
İsrail'in Filistinlilere saldırıları konvoy oluşturularak protesto edildi
İsrail'in Filistinlilere saldırıları konvoy oluşturularak protesto edildi
İsrail'in Filistinlilere saldırıları konvoy oluşturularak protesto edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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