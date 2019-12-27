Trakya'da ilk kez Çorlu'da düzenlendi

27.12.2019 11:52 | Son Güncelleme: 27.12.2019 11:57

Trakya'da ilk Ameliyathane Hemşireliği Sertifika Eğitimi, Çorlu Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirildi. Eğitime katılanlara sertifikaları düzenlenen törenle verildi.



İleri tıbbi teknolojik donanıma sahip, ciddi ekip iş birliğinin uygulanması gereken, hasta ve sağlık çalışan güvenliği için önemli, özel eğitim almış insan gücünün hizmet verdiği birimlerden olan ameliyathanelerde görev alacak hemşireler için eğitim programı düzenlendi.



Bu kapsamda Çorlu Devlet Hastanesi'nde bir ay süreyle devam eden Ameliyathane Hemşireliği Sertifika Programı sonunda sertifikalarını almaya hak kazananlar için program düzenlendi.



Kursiyerlere katılım belgeleri Tekirdağ Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Bayram Zengin, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Aykut Demirkıran, Çorlu İlçe Sağlık Müdürü Dr. Rıza İçel ve Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Çağatay Onar tarafından Çorlu Devlet Hastanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törenle verildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA