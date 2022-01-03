Trakya'da hava sıcaklıklarının yarından itibaren artması bekleniyor

KIRKLARELİ (AA) - Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da hava sıcaklıklarının yarından itibaren hissedilir şekilde artacağının ön görüldüğü belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, yağışlı ve soğuk havalar bugünden itibaren bölgeyi terk ediyor.

Tahmine göre yarından itibaren bölge genelinde sıcaklıkların hissedilir derecede artacak.

Hafta boyunca sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyredeceği bekleniyor. Trakya'da hafta boyunca en yüksek sıcaklıklarının 17 derece civarında olacağı tahmin ediliyor.

AA / Hakan Mehmet Şahin - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet