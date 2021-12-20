Trakya'da hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trakya'da hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor

Trakya'da hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor
AA / Salih Baran - Haberler | Güncel

Trakya'da hava sıcaklıklarının yarından itibaren 6 ile 8 derece düşeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL (AA) - Trakya'da hava sıcaklıklarının yarından itibaren 6 ile 8 derece düşeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul 1. Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yarından itibaren hava sıcaklıklarının daha da düşmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının, cuma gününe kadar 6-8 derece arasında, Edirne ve Kırklareli'nde sıfırın altında 4, Tekirdağ'da ise 2 dereceye kadar düşeceği öngörülüyor.

Sıcaklıkların cuma gününden sonra mevsim normallerine yaklaşacağı tahmin ediliyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İstanbul'da bir AVM'de yaşanan çam ağacı tartışması gündem oldu: Ben bunu iterim, istemiyorum

İstanbul'da bir AVM'de yaşanan çam ağacı tartışması gündem oldu: Ben bunu iterim, istemiyorum

 İstanbul'da kar alarmı verildi, İBB düğmeye bastı! 290 bin ton tuz depolarda tutuluyor, araçlar hazır

İstanbul'da kar alarmı verildi, İBB düğmeye bastı! 290 bin ton tuz depolarda tutuluyor, araçlar hazır

 Meteoroloji 19 Aralık Pazar günü tarihli raporunu paylaştı! Kar yağışıyla birlikte sıcaklık gündüz bile -20'lerin altına düşecek

Meteoroloji 19 Aralık Pazar günü tarihli raporunu paylaştı! Kar yağışıyla birlikte sıcaklık gündüz bile -20'lerin altına düşecek

AA / Salih Baran - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title