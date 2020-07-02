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Trakya'da hasat vakti...Biçerdöverler tarlalara girdi

Trakya'da hasat vakti.

02.07.2020 16:26 | Son Güncelleme: 02.07.2020 16:32

Trakya'da hasat vakti...Biçerdöverler tarlalara girdi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde buğday ve arpa hasadı başladı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde hububat alanında çiftçiler hareketli günler yaşıyor. Bu kapsamda biçerdöverler tarlalara inerek buğday ve arpalar, hasat edilmeye başlandı. Biçerdöverlerce tarlalardan hasat edilen mahsuller kamyonlara alındıktan sonra gerekli yerlere taşınıyor. Biçerdöver operatörleri ve çiftçiler herkese hayırlı hasatlar olması temennisinde bulundu.

İhlas Haber Ajansı'na konuşan biçerdöver operatörü Yunus Baştuhan, "2020 hasat sezonumuz hayırlısıyla başladı. Rekoltelerimiz geçen yıla göre biraz düşük. Bunun sebebi ise, kışın biraz ılıman geçmesidir. Hastalık olan yerlerde düşük, olmayan yerlerde daha iyi. Toparlamaya başladık. Yağmur da yok. Allah tüm çiftçilerimizin yardımcısı olsun. Bir yıllık emekleri bu sonuçta, Allah hepsine toplamayı nasip etsin. Herkese bol bereketli sezonlar diliyorum" diye konuştu.

Çiftçi Mehmet Yetkin Arda ise, tüm çiftçilere bol kazançlı, verimli bir hasat dönemi ve kolaylıklar dileyerek, "Toprak o kadar cömert ki, dökülen her damla alın terinin karşılığını verir" şeklinde konuştu.

Trakya'da hasat vakti...Biçerdöverler tarlalara girdi

Kaynak: İHA

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