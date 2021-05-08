Halk pazarlarında tedbirler ekiplerce sürekli denetleniyor
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Halk pazarlarında tedbirler ekiplerce sürekli denetleniyor

Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı - Haberler | Güncel

Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinde kurulan halk pazarları, emniyet, zabıta ve gıda denetim ekiplerince düzenli kontrol ediliyor.

Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinde kurulan halk pazarları, emniyet, zabıta ve gıda denetim ekiplerince düzenli kontrol ediliyor.

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle yaş meyve ve sebze ile fide satışı yapan pazar yerlerinin 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatlerinde açılabileceğinin duyurulmasıyla Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da semt pazarları kuruldu.

Edirne'de kentin 4 farklı noktasında semt pazarı oluşturuldu.

Polis ve zabıta ekipleri, pazar yerlerinin çevresinde önlem alarak vatandaşların araçla pazara gelmesini engelledi.

Ayrıca zabıta ekipleri, pazar esnafını sattıkları malların üzerine fiyat etiketi koymaları, bağırarak satış yapmamaları, pazar yerinde sigara içmemeleri ve maskelerini nizami bir şekilde takmaları yönünde uyardı.

Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal başkanlığında oluşturulan ekipler de pazar yerlerini denetledi.

Denetimlere katılan Uysal, esnafa ve alışverişe gelen vatandaşlara kurallara riayet etmeleri uyarısında bulundu.

Uysal, AA muhabirine, vatandaşların tedbirlere genelde uyduğunu söyledi.

Denetimlerin emniyet, zabıta ve gıda denetim ekiplerince koordineli bir şekilde yürütüldüğünü belirten Uysal, şu değerlendirmede bulundu:

"Vatandaşlar yürüme mesafesindeki pazarlara geliyorlar. Denetimler orada başlıyor. Burada da gördüğümüz gibi bir sıkıntı yok. Yoğunlaşma olursa uyarıyor arkadaşlar. Sabah 8.30'dan beri buradalar. Valimiz Ekrem Canalp'in koordinasyonunda her saat takip ediyoruz. Kapanmayla birlikte vaka sayılarında düşüşler oldu. İnşallah bir iki hafta içerisinde bayrama kadar tamamen sıfırlanmış olacağını umut ediyoruz. O yüzden çok dikkat ediyoruz. Vatandaşlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Çok duyarlılar. Beklediğimizden daha az bir kalabalık var. Edirne'mizde birçok market de evlere servis yapıyor. Onların da bize faydası var."

Tekirdağ'da da İl Emniyet Müdürlüğü ve Süleymanpaşa Belediyesi zabıta ekipleri ilçede kurulan 3 farklı noktada zaman zaman pazar esnafı ve vatandaşları tedbirlere uyması konusunda uyarıyor.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin de pazar yerlerini denetleyerek vatandaşlara ve pazar esnafına uyarılarda bulundu.

Halk pazarlarında tedbirler ekiplerce sürekli denetleniyor
Halk pazarlarında tedbirler ekiplerce sürekli denetleniyor
Halk pazarlarında tedbirler ekiplerce sürekli denetleniyor
Halk pazarlarında tedbirler ekiplerce sürekli denetleniyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

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