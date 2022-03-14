Trakya'da hafta sonu kar yağışı bekleniyor - Haberler

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Trakya'da hafta sonu kar yağışı bekleniyor

AA - Özgün Tiran - Güncel
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Trakya'da hafta sonu kar yağışı bekleniyor

Trakya'nın yüksek kesimlerinde hafta sonu kar yağışı bekleniyor.

KIRKLARELİ (AA) - Trakya'nın yüksek kesimlerinde hafta sonu kar yağışı bekleniyor.

Meteorolojik tahminlere göre Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da soğuk havanın etkisini sürdürmesi ön görülüyor.

Trakya'da hava sıcaklıklarının 8 dereceden sıfır derecenin altına düşeceği tahmin ediliyor. Soğuk hava sisteminin hafta sonu kar yağışına neden olması bekleniyor.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da cumartesi başlaması ön görülen kar yağışın haftaya salı günü bölgeyi terk etmesi bekleniyor.

Kar ile birlikte zaman zaman sağanağın da etkili olacağı belirtildi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Özgün Tiran - Güncel

Trakya Bölgesi, Kırklareli, Tekirdağ, kar, Güncel, Haberler

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