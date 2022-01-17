Trakya'da hafta sonu kar yağışı bekleniyor - Haberler
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Trakya'da hafta sonu kar yağışı bekleniyor

Trakya'da hafta sonu kar yağışı bekleniyor
AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da hafta sonu kar yağışı bekleniyor.

KIRKLARELİ (AA) - Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da hafta sonu kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede ortalama 6 derece olan hava sıcaklığının cuma gününden itibaren sıfır dereceye düşeceği tahmin ediliyor.

Üç gün güneşli havanın hakim olacağı Trakya'da, cumartesi ve pazar günü kar yağışı bekleniyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri

Trakya Bölgesi, Kırklareli, Tekirdağ, kar, Güncel, Haber

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