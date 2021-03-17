Trakya'da geniş kapsamlı Kovid-19 denetimi gerçekleştirildi
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Trakya'da geniş kapsamlı Kovid-19 denetimi gerçekleştirildi

17.03.2021 12:21 | Son Güncelleme: 17.03.2021 13:17
Trakya'da geniş kapsamlı Kovid-19 denetimi gerçekleştirildi

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında başlattığı "Dinamik Denetim Süreci" kapsamında Trakya'da denetimler sürüyor.

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında başlattığı "Dinamik Denetim Süreci" kapsamında Trakya'da denetimler sürüyor.

Kovid-19 risk haritasında "çok yüksek riskli" kategorisinde bulunan Edirne ile "yüksek riskli" illerden Kırklareli ve Tekirdağ'da denetim gerçekleştirildi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp il genelinde vaka sayısının çok olduğu Keşan ilçesinde Kaymakam Cemalettin Yılmaz ve kurum amirlerinin katılımıyla tedbirleri denetledi.

Esnaf ve vatandaşlara kurallara uymalarını hatırlatan Canalp, daha sonra ilçe yöneticileriyle toplantı yaptı.

-Tekirdağ

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Kılıç ve diğer yetkililer Değirmenaltı Mahallesi ve otogarda denetim gerçekleştirdi.

İş yerleri ile yolcu otobüslerinde kontroller yapan Vali Yıldırım, işletme sahipleri ve vatandaşları HES kodu, maske, mesafe ve hijyen konularında uyardı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uygulama noktalarında kontrollerini yaparken, zabıta ekipleri de yolcu otobüslerinde HES kodu kontrolü gerçekleştirdi.

Vali Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte 4 bin görevlinin katılımıyla denetim yapıldığını söyledi.

Gün boyunca denetimlerin devam edeceğini belirten Yıldırım, "Biz vatandaşlarımızdan şunu da bekliyoruz, her şey denetim için yapılmamalıdır. Öncelikle kendileri için sonra sevdikleri ve aileleri için daha sonra da toplum için yapmaları gerekir. Herkes kendi kendinin bir kere denetmeni olmalıdır. Eğer biz denetliyoruz diye bir takım tedbirlere, alınan tedbirlere arkadaşlarımız, vatandaşlarımız riayet ediyor ve daha sonra da bunu bozuyorlarsa, sayılarımızın artmaya devam etmesi kaçınılmaz olur." dedi.

Yıldırım, salgın tedbirlerine toplumun tüm kesimlerinin uyması gerektiğini ifade ederek, "Tekirdağ için şöylede bir slogan geliştirdik. 'Trakya'nın mavi gözlü şehri Tekirdağ'a mavi yakışır'. Bunu tek başına bizim yapmamız, bizim sağlıkçılarımızın, emniyetimizin, jandarmamızın yapması mümkün değil. Bunu hep birlikte yapacağız." diye konuştu.

Kırklareli

İçişleri Bakanlığının Kovid-19 ile mücadele sürecinde başlattığı "Dinamik Denetim Süreci" kapsamında Kırklareli'nde de denetimler arttırıldı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri Özgürlük ve Demokrasi Meydanı ile Cumhuriyet Meydanı'nda araçlar üzerinde denetim gerçekleştirdi.

Ekipler araç içerisinde maske takmayan vatandaşları uyardı.

Diğer ekipler de kentte restoran, kafe, çay bahçeleri, pastane, kuruyemiş gibi işletmeleri denetledi. Ekipler vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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