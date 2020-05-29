Trakya'da gençler sokağa çıkmanın keyfini yaşadı
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Trakya'da gençler sokağa çıkmanın keyfini yaşadı

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş grubu gençler, bugün 3'üncü kez sokağa çıkabilmenin tadını çıkardı.

29.05.2020 13:17 | Son Güncelleme: 29.05.2020 13:21

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş grubu gençler, bugün 3'üncü kez sokağa çıkabilmenin tadını çıkardı.

Bir çok genç, arkadaşları ile Festival Alanı'nda arkadaşlarıyla vakit geçirdi. Gençlerin bir kısmı bisikletleriyle gezdi, bir kısmı da yeşil alanlarda piknik yaptı.

19 yaşındaki Erimcan Demir, AA muhabirine, yeniden dışarıya çıkmanın keyfini yaşadığını, arkadaşlarıyla muhabbet etmek için Festival Alanı'na geldiğini söyledi.

Trakya'da gençler sokağa çıkmanın keyfini yaşadı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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